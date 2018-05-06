Penta Teknoloji de SPK onayı aldı
Yıldız Holding, mayıs ayı içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şok Marketler’in yanı sıraPentatlonuna Teknoloji’yi de halka açacak.06 Mayıs 2018 Pazar 11:08
Penta Teknoloji talep toplama tarihleri 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığı ise 9,5-11,4 TL olarak açıklandı.
Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler ve Penta Teknoloji’nin halka arzının büyük kısmının sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceğini açıklayarak şöyle konuştu: “Bugüne kadar bu şirketleri hep Yıldız Holding olarak finanse ettik. Şok’un halka arzında hiç hisse satışı yapmıyoruz, Penta’da da arzın büyük bir kısmı yine sermaye artışı yoluyla olacak”
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