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Penta Teknoloji de SPK onayı aldı

Yıldız Holding, mayıs ayı içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şok Marketler’in yanı sıraPentatlonuna Teknoloji’yi de halka açacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:08
Penta Teknoloji de SPK onayı aldı

Penta Teknoloji  talep toplama tarihleri 10-11 Mayıs, hisse fiyat aralığı ise 9,5-11,4 TL olarak açıklandı.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler ve Penta Teknoloji’nin halka arzının büyük kısmının sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceğini açıklayarak şöyle konuştu: “Bugüne kadar bu şirketleri hep Yıldız Holding olarak finanse ettik. Şok’un halka arzında hiç hisse satışı yapmıyoruz, Penta’da da arzın büyük bir kısmı yine sermaye artışı yoluyla olacak

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:08
  1. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan
  2. Şok Marketler
  3. Penta Teknoloji

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