Pensampermetre alımı yapılacak
Toroslar Elektrik A.Ş. ihtiyaçları doğultusunda açık ihale ile pensampermetre alımı yapacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 20.12.2022 tarih saat 15:30’de Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Kızılırmak Mah. Ufuk Ünv. Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar/Ankara adresinde yapılacak. Yerli mallarına yüzde 10 avantaj sağlanacak.
(Pensampermetre: Pens ampermetre elektrik devrelerinde kullanılan bir ölçü aletidir. Alternatif akım ölçmekte kullanılır.)
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