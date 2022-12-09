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Ekonomi Pensampermetre alımı yapılacak
Ekonomi

Pensampermetre alımı yapılacak

Toroslar Elektrik A.Ş. ihtiyaçları doğultusunda açık ihale ile pensampermetre alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:18:00 -
Pensampermetre alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 20.12.2022 tarih saat 15:30’de Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Kızılırmak Mah. Ufuk Ünv. Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar/Ankara adresinde yapılacak. Yerli mallarına yüzde 10 avantaj sağlanacak.

(Pensampermetre: Pens ampermetre elektrik devrelerinde kullanılan bir ölçü aletidir. Alternatif akım ölçmekte kullanılır.)

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