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Aktüel

Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:55:32 -
Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te ki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik Sahil Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 VC 1772 plakalı otomobil ile 34 BD 8945 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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