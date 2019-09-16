0553 313 94 23

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 01:20
Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.1 kişide hafif yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin çantasına bakan yakını gözyaşlarına boğuldu.



İddiaya göre, TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı Kamil Dalkılıç’ın kullandığı otomobil Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Dalkılıç’ın otomobili karşı şerittekiŞehamettin Çilekçi’nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille ile kafa kafaya çarpıştı.



Trafik kaza sonucu Şehamettin Çilekçi hafif yaralanırken Kamil Dalkılıç ile Çilekçi’nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi (63)hayatını kaybetti.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dalkılıçyapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken polisekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 01:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta anketlere göre ikinci tura kalan adaylar kutlamalara başladı
    1. Tunus'ta anketlere göre ikinci tura..
    2. Bodrum’da Makilik alanda korkutan..
    3. TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı
    4. Çavuşoğlu acı gerçeği böyle açıkladı:..
    5. Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
    6. O yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    7. Kuveyt'te İHA alarmı
    8. S-400 sisteminin devreye gireceği..
    9. Rusya Savunma Bakanlığı S-400..
    10. Kırklareli’nde zincirleme kaza: 2’si..
    11. Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köpeğe çarpan otomobil takla atarak..
    13. Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe..
    14. Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4..
    15. Arjantin’de göçmenler günü festivali..
    16. Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    17. Sudan'da kolera salgını
    18. Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde..
    19. Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2019..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2019
    21. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    22. TÜRSAB yönetimi Diyarbakır’da toplandı
    23. Maçın ardından
    24. Tenekede tavuk pişirirken evi yakıyordu
    25. Yangında önce bayrağı kurtardı!
    26. RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten..
    27. SSVD nedir? SSVD riski ne kadardır?
    28. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    29. Paralimpik tenisçi Büşra Ün,..
    30. Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan Türk..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler