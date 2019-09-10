Pendik'te "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık Türk parası görmediklerini söyleyerek banknotlara bakmak bahanesiyle yankesicilik yapan İranlı 2 şüpheli yakalandı- Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir üniversite öğrencisinin parasını "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Polise başvuran üniversite öğrencisi H.İ (23), 30 Ağustos'ta Pendik Esenyolu Mahallesi'nde yanına arabayla yaklaşan yabancı uyruklu iki kişinin "Türk parasını hiç görmedik, yanında varsa gösterir misin?" demeleri üzerine cüzdanındaki paraları çıkardığını, şüphelilerin yanından ayrılmasından sonra parasını kontrol ettiğinde bin liradan 600 lirasının çalındığı fark ettiğini anlattı. Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, 3 Eylül'de şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Fatih Vatan Caddesi'nde durdurdu. Araçtaki İran uyruklu Majit E. (55) ve Mohammet A. (56) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçta bulundukları yolda yürüyen H.İ'yi yanlarına çağırdıkları ve cüzdanından çıkardığı paralara baktıkları görülüyor.

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