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Yerel Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Yerel

Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada şahıslar sokak ortasında birbirine girdi. Kavgaya karışan iki kişi tabancayla vurularak yaralandı. Sokak ortasında yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:08:00 -
Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Pendik'te Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre Ö.K. ve M.Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışan şahıslar sokak ortasında birbirlerine girdi. Tartışmanın ardından Ö.K. ayağından, M.Y ise kalçasından tabancayla vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Sokak ortasında yaşanan kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir restorandan çıkan şahıslar sokak ortasında birbirlerine giriyor. Çevredeki kalabalığın şahısları ayırmaya çalışmasına rağmen şahıslar birbirlerine saldırmaya devam ediyor.
 

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