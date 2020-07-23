Pendik'te park halindeki otomobil kurşunlandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te park halinde bulunan bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak'ta park halindeki Mesut Torun'a ait otomobil kurşunlandı.

Duyduğu silah sesleri üzerine evinden çıkan ve otomobilindeki kurşun izlerini gören Torun, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, park halindeki otomobile av tüfeğiyle 5 el ateş edildiği belirlendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.