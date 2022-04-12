Pendik'te kucağında çocuk olan kadını gençlerin darp ettiği öne sürülmüştü, gerçek bambaşka çıktı

Gençlerin, aslında karısını darbeden adama müdahale ettiği ve görüntülerin bu sırada ortaya çıktığı öğrenildi. İkili arasındaki tartışmanın nedeninin ise "çocuğa taciz" iddiası olduğu belirtildi. Kadının, ilk eşinden olan kızının şu anki eşi tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine kavganın çıktığı ifade edildi.

Darp ettiği öne sürülmüştü, gerçek bambaşka çıktı

Pendik'te pazar günü gece saatlerinde iddiaya göre eşiyle tartışan Mustafa K. sokak ortasında eşi Mürşide K.'yı çocuğunun gözü önünde darp etti. Anne ve çocuğunun sokak ortasında darp edildiğini gören bir grup genç, Mustafa K.'ya saldırarak linç girişiminde bulundu. Kedisini döven kocasını korumaya çalışan Mürşide K. çocuğu ve eşine sarılarak linç girişiminden korumaya çalıştı.

MAHALLE SAKİNLERİ ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Bazı mahalle sakinleri de araya girerek olayı engellemeye çalıştı. Korku dolu dakikalar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mustafa K., Mürşide K. ve çocuklarını polis merkezine götürdü.

EŞİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN SALDIRMIŞLAR

Öte yandan sokak ortasında yaşanan o anlara ait görüntüler vatandaşlar tarafından sosyal medyada 'bir adam kucağında çocuğu olan kadını dövüyor' notuyla paylaşılmıştı. Olayda, bir grup vatandaş tarafından linç girişimine uğrayan şahsın Mustafa K. olduğu, Mustafa K.'nın eşi Mürşide K.'yı darp etmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulunulduğu öğrenildi. Görüntülerde ise Mürşide K.'nın çocuğuna ve eşine sarılarak linç girişimini engellemeye çalıştığı görüldü.

ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

İddiaya göre Mürşide K.'nın ilk evliliğinden olan 2012 doğumlu B.B. isimli kız çocuğunun Mustafa K. tarafından tacize uğradığı, çocuğun durumu annesine söylemesi üzerine karı koca arasında tartışma çıktığı, sokak ortasında yaşanan tartışmanın ardından mahallelinin de Mustafa K.'ya linç girişiminde bulundukları iddia edildi. Mürşide K.'nın eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ O ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan ve olaya tanık olan Mehmet Tekinışık, "Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde evde otururken, bağrışma seslerine balkona çıktık. Bir adam eşini darp ettiği sırada yoldan geçen bir grup genç eşini darp eden adama saldırdı. Kadın çocuğu ile eşini korumak için kocasına sarılıyordu. Mahalleden bir kadın, gençlere karıyla kocanın arasına girmeyin dedi. Biz yapmayın etmeyin dedik ama dinletemedik. Polis ekiplerini çağırdılar, daha sonra dağıldılar" diye konuştu.