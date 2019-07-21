Pendik'te korkutan yangın! Alevler yan binaya da sıçradı
İstanbul Pendik’te bir binanın bahçesinde bulunan keresteleri bilinmeyen bir nedenden alev alması sonucunda çıkan yangın yan binaya sıçrarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.21 Temmuz 2019 Pazar 18:52
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güzelyalı’da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bugün saat 17.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden alev aldı.Yangın yan binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek alevlere müdahale etti.
Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
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