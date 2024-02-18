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Spor Pendik'te kazanan Trabzonspor! VAR kararları maça damga vurdu! İkinci yarıda üç puanı kaptı...
Spor

Pendik'te kazanan Trabzonspor! VAR kararları maça damga vurdu! İkinci yarıda üç puanı kaptı...

Yeniakit Publisher
2024-02-18 18:02:00 -
Pendik'te kazanan Trabzonspor! VAR kararları maça damga vurdu! İkinci yarıda üç puanı kaptı...

Trabzonspor, Pendik'te ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmada golleri 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonucun ardından Siltaş Yapı Pendikspor ligde 26 puanda kaldı.
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Trabzonspor ise puanını 43'ye yükseltti.

 

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