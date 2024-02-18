Pendik'te kazanan Trabzonspor! VAR kararları maça damga vurdu! İkinci yarıda üç puanı kaptı...
Trabzonspor, Pendik'te ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Karşılaşmada golleri 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.
Bu sonucun ardından Siltaş Yapı Pendikspor ligde 26 puanda kaldı.
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Trabzonspor ise puanını 43'ye yükseltti.