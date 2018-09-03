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Pendik'te elinden 400 bin liralık altını alıp kaçtılar

Kuyumculara altın taşıyan kurye gasp edildi.  Şüpheliler kuryeyi metrelerce sürükledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
Pendik'te elinden 400 bin liralık altını alıp kaçtılar

Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi'nde bir  kuyumcudan çıkan kurye A.Ü.'nün elindeki altın dolu çanta, arabasına bineceği  sırada yanına yaklaşan otomobildeki 3 kişi tarafından alınmak istendi.

Darp edilen kurye çantayı vermemek için direnirken, otomobile binen  şüpheliler kuryeyi metrelerce sürükledi.

Şüpheliler içinde 400 bin liralık altın olduğu öne sürülen çantayla  kaçtı.

Kolu kırılan kurye tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin  yakalanması için soruşturma başlattı.
 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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