Pendik'te elinden 400 bin liralık altını alıp kaçtılar
Kuyumculara altın taşıyan kurye gasp edildi. Şüpheliler kuryeyi metrelerce sürükledi.03 Eylül 2018 Pazartesi 14:31
Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi'nde bir kuyumcudan çıkan kurye A.Ü.'nün elindeki altın dolu çanta, arabasına bineceği sırada yanına yaklaşan otomobildeki 3 kişi tarafından alınmak istendi.
Darp edilen kurye çantayı vermemek için direnirken, otomobile binen şüpheliler kuryeyi metrelerce sürükledi.
Şüpheliler içinde 400 bin liralık altın olduğu öne sürülen çantayla kaçtı.
Kolu kırılan kurye tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
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