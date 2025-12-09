  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gizli devriye dünya gündeminde

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!
Yerel Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı!
Yerel

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Sürücünün çarptığı araçtan uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı ve vatandaşların sürücüye müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 7 Aralık’ta Pendik Kurtköy’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bu esnada hızla geri geri gelerek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük bir panik yaşarken; araç kontrolünü kaybeden sürücü olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, kısa bir süre sonra sürücü yeniden geri geri gelerek aynı araca bir kez daha çarptı. Olayın etkisiyle birçok site sakinin kapıya indiği ve sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştıkları o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!
Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!

Yerel

Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!

Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı
Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı

Yerel

Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı

Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem
Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem

Gündem

Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23