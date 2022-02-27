Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem'i mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurararak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve girem yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.