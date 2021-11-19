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Yerel Pendik’te bir şahıs, evini yakmaya çalıştı
Yerel

Pendik’te bir şahıs, evini yakmaya çalıştı

İstanbul Pendik'te evini yakmaya çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişiye özel harekat polisi müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 05:54:00 -
Pendik’te bir şahıs, evini yakmaya çalıştı

Pendik Esenler Mahallesi Turna Sokak’ta, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen evli, 3 çocuk babası 53 yaşındaki Haydar Ali Zurnacı, elindeki çakmakla 7 katlı apartmanın 7. katında kendini evin odasına kilitledikten sonra önce perdelerini sonra evi yakmaya çalıştı.

Olayı gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evinin odasında kendini kilitleyen Zurnacı, pencereden elindeki çakmakla perdelerini ve dairenin dış cephesini defalarca tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri, yan odanın balkonundan çıkan alevleri sık sık söndürdü. Polis ekipleri, Haydar Ali Zurnacı’yı ikna etmek için saatlerce uğraştı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdiven aracıyla 7. kata ulaşan özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Aynı anda dairenin içerisinden odanın kapısını kırarak içeriye giren özel harekat ekipleri düzenlediği operasyonda Zurnacı’yı etkisiz hale getirerek yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Haydar Ali Zurnacı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayı gören vatandaşlardan Sürmeli Dursun, "İşten geldim, böyle bir şeyi gördüm, etkilendim. Bizim arkadaş böyle bir şey yapmış. Nasıl yapmış pek bilgim yok. İyi bir arkadaş ama niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Bu ikinci sefer oluyor. Geçen yine aynısını yaptı polis ve itfaiye gelmişti. Olay oldu, kendisine zarar verecek davranışlarda bulundu." dedi.

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