Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
İstanbul Pendik’te girdiği mağazalarda hırsızlık yaparak esnafın korkulu rüyası olan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından bir pazarda yakalandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Pendik'de3 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı yaptığı tespit edilen E.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.
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