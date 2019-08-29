Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık yapan kadın yakalandı İstanbul Pendik’te girdiği mağazalarda hırsızlık yaparak esnafın korkulu rüyası olan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından bir pazarda yakalandı.

Pendik'de3 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı yaptığı tespit edilen E.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.