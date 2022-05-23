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Yerel Pencereye çağırdığı adamı alnının ortasından vurdu!
Yerel

Pencereye çağırdığı adamı alnının ortasından vurdu!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 arkadaşı tarafından evinin penceresine çağırılan 34 yaşındaki adam, yüzünden ve boynundan vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 09:47:00 -
Pencereye çağırdığı adamı alnının ortasından vurdu!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde arkadaşlarının cama çıkmasını istediği 34 yaşındaki Murat Ş. dehşeti yaşadı.

Dervişler Mahallesi üzerinde ikamete motosikletle giden Kadir E. ve ismi bilinmeyen bir kişi, Murat Ş.'ye camdan seslendi.

Yüzüne kurşun yağdırdılar

DHA'nın aktarımına göre motosikletliler, pencereye yönelen Murat Ş.'ye 6 el ateş etti.

Kurusıkıdan bozma tabancayla Murat Ş.'yi alnının ortasından vuran saldırganlar motosikletleriyle olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürerken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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