  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Pencereden düşen bebek kurtarılamadı
Yerel

Pencereden düşen bebek kurtarılamadı

Annesi ev işleriyle uğraşırken apartmanın 3’ncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 19:41:00 -
Pencereden düşen bebek kurtarılamadı

Erzincan'ın Yavuzselim Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’ncü katında oturan Özyürek ailesinin çocuklarından 2 yaşındaki Liya, kazaya kurban gitti.

Minik bebek, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereden aşağı düştü.

Ağır yaralanan bebek ihbar üzerine gelen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

2 yaşındaki Liya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Liya Özyürek bugün öğle namazını müteakip Camii Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay