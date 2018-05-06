Pencere pervazlarını temizleme yöntemleri

İŞTE O YÖNTEMLER:

MALZEMELER:

Karbonat

Beyaz sirke

Kağıt havlu

Eski bir diş fırçası

YAPILIŞI:

İlk önce kağıt havlu yardımı ile pervazların kenarındaki tozları alın.

Daha sonra pervazlara karbonat dökün.

Karbonatın üzerine beyaz sirke ekleyin. Beyaz sirkeyi ekledikten sonra kirler köpürerek çıkmaya başlayacaktır.

Elinize bir eldiven geçirin ve nemli bir bez yardımı ile köpüren kirleri silin.

Pervazlarınız ilk gün ki gibi bembeyaz olacaktır.