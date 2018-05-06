Pencere pervazlarını temizleme yöntemleri
En az camlar kadar kirlenen pencere pervazları, tüm toz ve kirin biriktiği bir alandır. Bu alanlar genellikle camların silindiği bezle gelişi güzel bir şekilde temizlenir. Ancak pervazların en iyi şekilde temizlenmesi için farklı bir temizlik yöntemi uygulamak gerekir.06 Mayıs 2018 Pazar 22:54
İŞTE O YÖNTEMLER:
MALZEMELER:
Karbonat
Beyaz sirke
Kağıt havlu
Eski bir diş fırçası
YAPILIŞI:
İlk önce kağıt havlu yardımı ile pervazların kenarındaki tozları alın.
Daha sonra pervazlara karbonat dökün.
Karbonatın üzerine beyaz sirke ekleyin. Beyaz sirkeyi ekledikten sonra kirler köpürerek çıkmaya başlayacaktır.
Elinize bir eldiven geçirin ve nemli bir bez yardımı ile köpüren kirleri silin.
Pervazlarınız ilk gün ki gibi bembeyaz olacaktır.
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