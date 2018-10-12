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Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa sürede evinde olacak

ABD'nin Evanjelist başkan yardımcısı Mike Pence, ABD'li casus papaz Brunson hakkında açıklamada bulunarak kısa sürede evinde olacağını söyledi.

12 Ekim 2018 Cuma 18:07
Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa sürede evinde olacak
ABD'li casus papaz Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Başkanımız Trump'ın kararlı duruşu sayesinde Pastor Brunson serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, casus Brunson'ın serbest bırakılmasından sonra attığı tweet mesajında Trump'a teşekkür etti.

Pence, "Rahip Andrew Brunson evine dönüyor! ABD Başkanı Trump'ın göstediği güçlü liderlik ve milyonlarca Amerikalı'nın duaları sayesinde, bu masum dini bütün insan kısa zaman sonra evinde olacak!" paylaşımında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:07
  1. Mike Pence
  2. ABD'li casus papaz Brunson
  3. Brunson

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