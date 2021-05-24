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Gündem Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu
Gündem

Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı'nda ikmal faaliyetleri sırasında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:56:00 -
Pençe Yıldırım Operasyonu'nun ikmal faaliyetleri sırasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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