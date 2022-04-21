Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getrildiğini açıkladı.
Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Önceki günlerde Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyine mehmetçik tarafından dev bir operasyon düzenlenmiş ve Milli Savunma Bakanı Akar 30'dan fazla teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."