Pençe operasyonlarında 320 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin'de 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da havadan ve karadan terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdirdi. 320 teröristi yok eden kahraman komandolar, hava hücum operasyonlarıyla intikal ettikleri bölgede terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya girdi. 269 sığınak ve 53 mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi. Aramatarama faaliyetlerinde 265 el yapımı patlayıcı, 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, bir drone, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı , 22 bin 331 ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.