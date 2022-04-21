Pençe Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme! Bordo bereliler devreye girdi

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar Zap'ta stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Geçici üsler oluşturuldu

Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekâtında, Zap'tan Haftanin ve Kandil'e doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı.

Tüneller imha edildi

Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre komandolar, yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.