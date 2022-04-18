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Gündem Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin siyasetçiler destek paylaşımda bulundu!
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin siyasetçiler destek paylaşımda bulundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatması siyasilerden de destek aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:41:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin siyasetçiler destek paylaşımda bulundu!

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,“Dosta güven Düşmana korku#PençeKilit hareketı. Kem gözlerin gölgesi asla düşmeyecek şanlı bayrağımızın üstüne. Mevla askerimize yine ve yeni zaferler ihsan eylesin”dedi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu'yla terör yuvalarının kilitlerini parçalıyor. Allah, kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirmesin, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın. #Pe nçeKilit” diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan #PençeKilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun...” ifadelerini kullandı.

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