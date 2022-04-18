Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin siyasetçiler destek paylaşımda bulundu!
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatması siyasilerden de destek aldı.
YENİ AKİT ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,“Dosta güven Düşmana korku#PençeKilit hareketı. Kem gözlerin gölgesi asla düşmeyecek şanlı bayrağımızın üstüne. Mevla askerimize yine ve yeni zaferler ihsan eylesin”dedi.
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu'yla terör yuvalarının kilitlerini parçalıyor. Allah, kahraman askerlerimizin ayağına taş değdirmesin, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın. #Pe nçeKilit” diye konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan #PençeKilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun...” ifadelerini kullandı.