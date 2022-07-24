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Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edildiler! TSK etkisiz hale getirdi
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edildiler! TSK etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 16:59:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edildiler! TSK etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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