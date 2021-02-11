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Gündem Pençe Kartal-2 Harekâtından acı haber! 1 Yüzbaşı şehit
Gündem

Pençe Kartal-2 Harekâtından acı haber! 1 Yüzbaşı şehit

Pençe Kartal-2 Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:13:00 - 2021-02-11 11:25:35
Pençe Kartal-2 Harekâtından acı haber! 1 Yüzbaşı şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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