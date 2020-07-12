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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:12:04 -
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen PKK'lı 3 teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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