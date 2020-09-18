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Aktüel Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Aktüel

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 07:53:12 -
Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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