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Pençe Harekatı sonrası harekete geçtiler! PKK'ya İHA eğitimi veriyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bulunan Haseke-Ayn İsa bölgesinde terör örgütü PKK'ya 'İHA eğitimi' verdiği iddia edildi.

11 Haziran 2019 Salı 12:41
Pençe Harekatı sonrası harekete geçtiler! PKK'ya İHA eğitimi veriyorlar

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen Pençe Harekatı'nın ABD'yi harekete geçirdiği iddia edildi. Haberde, söz konusu harekat nedeniyle ABD'nin, PKK'ya 'İHA eğitimi' verdiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ta Yılmaz Bilgen'in imzasıyla yayımlanan haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen Pençe Harekatı'nın ABD'yi harekete geçirdiği iddia edildi.

"ABD’nin terör örgütü PKK’ya silah ve cephane desteği sürüyor. Bölgeye 2015 ve 2019 yılları arasında 23 binden fazla TIR ve yüzlerce uçakla 110 bin kişilik savaş araç-gereci nakleden ABD, Ramazan Bayramı’nda da Haseke-Şeddadi hattından teröristlere iki ayrı teslimat daha gerçekleştirdi" denen haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

"PKK’ya son sevkiyat ise 9 Haziran gecesi yapıldı. Irak’tan yüklenen 27 TIR’lık konvoyda silah ve cephanenin yanısıra portatif köprü, uydu takip ve haberleşme sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) da yer aldı. Haseke-Ayn İsa bölgesinde özel alan tahsis edilen PKK’lı teröristlere ABD’li uzmanlar tarafından İHA eğitimi veriliyor.

O İHA'lar Hakurk'ta

Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, Suriye ve Irak genelinde teröristlerin elinde 100’den fazla farklı nitelikte İHA olduğunu, son birkaç haftada terör örgütü envanterine 40’tan fazla İHA kaydı daha yapıldığını bildirdi. Kaynaklar, 12 kişilik uzman kadronun da eğitim amacıyla bölgeye geldiğini belirtti. PKK’ya gönderilen İHA’ların çoğunun Aynel Arab, Ayn İsa, Tel Abyat ve Resulayn sınır beldelerine gönderildiği, bir kısmının da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekat başlattığı Hakurk bölgesine nakledildiği öğrenildi. Kandil’in Kuzey Irak’ta yaşadığı bozgunu hafifletmek ve TSK hareketliliğini izlemek için ABD’den İHA talebinde bulunduğu bildirildi."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:41
  1. ABD
  2. İHA
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