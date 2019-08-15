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Pençe-2’den teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
Pençe-2’den teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen mağara ve sığınaklarda; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar (Hasar görmüş),1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8x30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı,700 adet BKCmühimmatı,10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı,1 adet El bombası,1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın(antitank), mühimmat kutusu, kullanıma hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 adet fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
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