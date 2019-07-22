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Pençe-2 Harekatı'nda flaş gelişme! Bakanlık duyurdu

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda yakalanan PKK'lı bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Farklı bir bölgede de Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Pençe-2 Harekatı'nda flaş gelişme! Bakanlık duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda yakalanan PKK'lı bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulunduğu bildirildi.

Doçka uçaksavar ele geçirildi

Yapılan açıklamada farklı bir bölgede de Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi bilgisine yer verildi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı:

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında; komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe-2 Harekâtı
  3. Pençe Harekâtı

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