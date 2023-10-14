Penaltının başına geçen Ronaldo, besmele çekti
EURO 2024 Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, penaltı atışı öncesi 'Bismillah' dedi.
Her hareketiyle gündem olan Cristiano Ronaldo, Slovakya maçında kullandığı penaltıdan önce "Bismillah" dedi. Yıldız futbolcunun o anları kameralara yansıdı.
Portekiz penaltı kazandı
EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile kozlarını paylaşan Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.
"Bismillah" dedi
Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.
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