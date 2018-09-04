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'Pembe ayıcıklı' Buse yakalandı: Pişman değilim

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arkasına koyduğu pembe ayıyla motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak giden Buse G. polis tarafından yakalandı.

04 Eylül 2018 Salı 18:41
'Pembe ayıcıklı' Buse yakalandı: Pişman değilim

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçer Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. 24 yaşındaki Buse G. olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Buse G.'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para cezası kesildi. Şüpheli daha sonra adli işlem yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"PİŞMAN DEĞİLİM "DEDİ

Sosyal medya hesabındaki görüntülerin eski olduğunu söyleyen Buse G. yaptığına pişman olmadığını söyleyerek "Ben bu hareketleri yaptığımda yol tamamen boştu. Bir kereye mahsus bir şeydi. Kimsenin canını tehlikeye atmadım." dedi.

 

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:41
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