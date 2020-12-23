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Sağlık Pelvik taban hastalıkları nedir, belirtileri neler?
Sağlık

Pelvik taban hastalıkları nedir, belirtileri neler?

Pelvik taban hastalıkları nedir? | Sağlık sorunu yaşadığını düşünenler genellikle bir uzmana danışmadan önce internette araştırma yapmayı tercih ediyor. Peki, pelvik taban hastalıkları nelerdir? | Pelvik taban hastalığı belirtileri nelerdir? | Pelvik taban hastalıkları nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:33:00 -
Pelvik taban hastalıkları nedir, belirtileri neler?

Pelvik taban nedir? | Pek çok kişi sağlık sorunu yaşadığında öncelikli olarak internette araştırma yapmayı tercih ediyor. Ancak unutmayın ki bunlar bilgilendirme amaçlıdır. İnternet üzerinden kendinize teşhis koyup buna göre karamsarlığa kapılmak ya da tedavi için bir şeyler yapmanız doğru değil. Belirttiğimiz şikayetleri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir hekime danışmalısınız.

Pelvik taban nedir?

Leğen kemiğinin (pelvis) iç kısmını örten ve leğen kemiği içinde bulunan idrar torbası (mesane), rahim, yumurtalık ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun normal görevlerini yapabilmesi için destek oluşturan kas tabakasına pelvik taban denir.

Pelvik taban hastalıkları nedir, belirtileri neler?

Pelvik taban hastalıklarının ne olduğu, ne gibi belirtiler gösterdiği merak ediliyor. Pelvik taban hastalıklarını şöyle sıralayalım:

Rektosel (Vajinal Fıtık)

Rektal Prolapsus (Makat Sarkması)

Kabızlık

Gaz ve Büyük Abdest Kaçırma

Anismus (Makat kası uyumsuzluğu veya spastik pelvik taban sendromu)

Rektal Duyum Bozuklukları

Pelvik Organ Sarkması (Prolapsusu)

Soliter Rektal Ülser

Pelvik taban hastalıkları tedavisi var mı?

Pelvik taban hastalıklarının tedavisinde kişiye özel bir tedavi belirlenir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale bazısında ise fizik tedavi yöntemleri tavsiye edilir.

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