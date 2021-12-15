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Dünya Pelosi'ye tehdide 28 ay hapis cezası
Dünya

Pelosi'ye tehdide 28 ay hapis cezası

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ölümle tehdit eden sanık hakkında 28 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 02:41:00 -
Pelosi'ye tehdide 28 ay hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınından sonra Meclis civarında bir araçta silah ele geçirildi.

Aracın sahibi Cleveland Grover Meredith bir yakınına gönderdiği mesajda Pelosi'ye yönelik ölüm tehdidinde bulundu.

Annesinin durumu Federal Soruşturma Bürosu'na haber vermesi üzerine Meredith tutuklandı.

Eylül ayında suçunu itiraf eden sanık 28 ay hapse çarptırıldı.

Hapiste geçirdiği 11 ay düşülen Meredith 17 ay cezaevinde kalacak.

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