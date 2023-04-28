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Yerel Pelikanın midesinden çıkan şoke etti! O anlar anbean kamerada
Yerel

Pelikanın midesinden çıkan şoke etti! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-04-28 22:43:00 -
Pelikanın midesinden çıkan şoke etti! O anlar anbean kamerada

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da bir ziyaretçinin attığı pet şişeyi yutan pelikan, ekiplerin müdahalesiyle kurtuldu.

Kocaeli’de Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da bulunan pelikan bir ziyaretçi tarafından atılan pet şişeyi yuttu. Ekiplerin yerinde müdahalesiyle pelikanın midesinden çıkarılan pet şişe adeta şok etkisi yaptı.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya’da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu.

Midesinden pet şişe çıkartıldı

Pelikanın midesinden çıkan pet şişe adeta şoke etkisi oluşturdu. Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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