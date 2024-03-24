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Yaşam Pelikan sürüsü iftar saatinde görsel şölen oluşturdu
Yaşam

Pelikan sürüsü iftar saatinde görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2024-03-24 23:57:00 - 2024-03-25 00:05:09

Bursa semalarında göç eden pelikan sürüsü görüntülendi.

Zengin coğrafyasıyla göçmen kuşların barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerdeki kanatlı misafirleri ağırlamaya başladı.

Ege Bölgesi'ne doğru göç eden pelikan sürüsü, iftara yakın Bursa semalarında görüldü. Simetrik şekilde uçan pelikanlar toplu halde simetrik uçuşlarıyla görsel şölen oluşturdu.

O anları gören vatandaşlar telefonlarına sarılırken, pelikanların gökyüzünde oluşturduğu şölen kameraya yansıdı. Göçmen kuşlar, bir süre sonra Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönüne uçarak gözden kayboldu.

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