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Pekmez nasıl tüketilmelidir?

İyi bir enerji kaynağı olan pekmez özellikle kış aylarında bolca tüketilmesi gereken bir besindir. Birçok meyveden elde edilen pekmezin en çok kullanılan çeşitleri üzüm, dut ve keçiboynuzundan yapılanlarıdır.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:37
Pekmez nasıl tüketilmelidir?

Pekmez, yüksek doğal şeker içermesi sebebiyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı deposudur. Özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacını büyük oranda karşılamaktadır.

Bu nedenle hamile ve süt veren annelerde, küçük çocuklarda, tüberküloz hastalarının iyileşme döneminde beslenme içerisinde yer alması uzmanlarca önerilmektedir.

PEKMEZ NASIL TÜKETİLİR?

Sağlıklı yetişkin kişilerin pekmezi her sabah 1 veya 2 çorba kaşığı içmesi yeterlidir.

Çeşitli rahatsızlıklarda kullanımı ise genellikle kür halinde olmaktadır. Örneğin; kansızlık sorunu yaşayanlarda 2 yemek kaşığı sabah kahvaltıdan önce, 1 yemek kaşığı akşam yemeğinden önce olarak kullanılmaktadır.

Çocuklarda ise her gün düzenli olarak 1 yemek kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

Pekmez besleyici, kan yapıcı ve enerji veren bir besin olduğu için çocuklarda kullanımı çok önemlidir. Çocuk eğer içmek istemiyorsa yoğurda veya süte karıştırarak içirmeyi denemek ya da tatlılarda şeker yerine kullanmak da bir çözüm olabilir.

Pekmez tek başına tüketilebileceği gibi kahvaltılarda sevilerek yenen tahinle de karıştırılarak gerekli faydaları sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:37
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