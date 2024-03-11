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Yerel Pekmez bidonundan çıkan şoke etti
Yerel

Pekmez bidonundan çıkan şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-03-11 20:50:00 -
Pekmez bidonundan çıkan şoke etti

İzmir Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir kişinin elindeki pekmez bidonlarının içerisinde 4 kilograma yakın esrar ele geçirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, İzmir Otogarı'nda şüphe üzerine ellerinde bidonlar bulunan S.D.'yi durdurdu.

Pekmez taşıdığını söyleyen S.D.'nin elindeki bidonlar kontrol edildiğinde ise çıkanlar polis ekiplerini bile şok etti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 3 bidon içerisinde toplam 3 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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