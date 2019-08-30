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Pekin’de 30 Ağustos resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:15
Pekin’de 30 Ağustos resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla coşkuyla kutlandı.


Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Askeri Ataşe Albay Musa Volkan Kuzgun’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti’ni temsilen Tümgeneral Liu Shaoyun katıldı. Resepsiyona farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve diplomatik misyon temsilcileri ile kentte yaşayan Türk vatandaşları dahil 300’den fazla kişi katılım gösterdi. Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Çin ulusal marşının okunmasıyla başladı.


Albay Musa Volkan Kuzgun yaptığı konuşmada, “30 Ağustos, Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını ve kurtuluş yolunda elde edilen başarıyı gösteren bir dönüm noktasıdır” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknolojik altyapısını geliştirmeye ve insan kaynakları politikasını güçlendirmeye devam ettiğini dile getiren Kuzgun, “Türk savunma sanayisi de son yıllarda hızla gelişme gösteren ve ulusal savunma donanımlarının üretilmesi neticesini veren bir başka önemli alandır” diye konuştu.


Büyükelçi Önen ise “30 Ağustos, bir ulusun onuru ve bağımsızlığı uğruna neleri göze alabileceğinin ve başarabileceğinin en büyük ilanıdır” dedi. Önen konuşmasında, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenilir ve muteber istikrar unsurlarıdır. Cumhuriyetimizi daha güçlü kılmak ve ülkemizi ekonomik, siyasi ve toplumsal açılardan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Resepsiyona katılan misafirler, konuşmaların ardından Türk mutfağının farklı lezzetlerini tatma imkanı buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:15
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