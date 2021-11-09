Peker'den Türkkan'ı rahatlatacak çıkış

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine ettiği küfür gündemden düşmezken, Sedat Peker’den olayın vahametini azaltıp dikkatleri başka yöne çekmeye matuf açıklamalar geldi. Yurtdışında iki yıldır kaçak yaşayan organize suç örgütü lideri, Bingöl’de yaşanan skandal olayın koordine edildiğini ileri sürerek Türkkan’ı rahatlatacak bir çıkışa imza attı. Peker, Twitter hesabındaki paylaşımında muhalefetin yaptığı esnaf gezilerinin halkta karşılık bulması üzerine Bingöl’de yaşanan olayın koordine edildiğini savunarak “Ben uzaklarda olan bir gözlemci olarak bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekmek istedim. Bingöl’de yapılan provokasyonun çok daha büyüklerinin şahsım üzerinden geçmişte yapıldığını delilleriyle anlattım. Buna vicdani bir tepki diyebilirsiniz.

Terör örgütünün döşediği mayınlara basarak şehit olan, çobanlık yapan bir kız kardeşimizin abisi sosyal medya hesaplarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ahlaka sığmayan küfürler edecek, sonrasında ise bu parti liderinin pkk ile ilgili açıklamaları ortadayken esnaf ziyaretini sabote edecek. Bana kimse bunun duygusal bir tepki olduğunu anlatmasın. Serçe kadar beyni olan bunun provokasyon olduğunu zaten anlar” iddiasında bulundu.