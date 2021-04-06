  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pekcan’dan D-8 ülkelerine iş birliği çağrısı
Ekonomi

Pekcan’dan D-8 ülkelerine iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, D-8 ülkelerinin, dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da iş birliği yapması gerektiğini belirterek, “Türkiye olarak bu tür yenilikçi alanlarda D-8 ile ortak çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:58:00 -
Pekcan’dan D-8 ülkelerine iş birliği çağrısı

Pekcan, 10’uncu D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi düzenlenen D-8 İş Forumu’na katılarak konuşma yaptı.

“Ortak çalışmaya hazırız”

Türkiye’nin, ortak ekonomik, tarihi, sosyal ve kültürel özellikleriyle kardeş olan bu ülkelerle birlikte geliştirilecek ekonomik sinerjinin farkında olduğunu bildiren Pekcan, D-8 ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda yer alınmasının bu ekonomik sinerjinin oluşturulmasına verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Pekcan, D-8’in kuruluşundan beri iş birliği yapılmasının ve aynı zamanda İstanbul Deklarasyonu hedeflerine yönelik çalışmanın destekçisi olduklarına işaret ederek, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri karşısında ülkelerin uyum içinde hareket etmesi ve kaynaklarını bir havuzda toplaması her zamankinden daha hayati. Aşıların uygun maliyetli şekilde istisnasız olarak her ülkeye dağıtımının sağlanmasına yönelik girişimleri destekliyoruz” diye konuştu. Dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da iş birliği yapılması gerektiğine işaret eden Pekcan, “Türkiye olarak bu tür yenilikçi alanlarda D-8 ile ortak çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.

“Bu ticaret hacmi yeterli değil”

Forumda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelişmekte olan büyük Müslüman ülkeler arasında iş birliği yapılması fikrinin 24 yıl önce önerildiğini, 24 yıl sonra D-8’in ortaya çıktığını ve ülkeler arasındaki iş birliğini mümkün kıldığını ifade etti. D-8 üyesi ülkeleri arasındaki ticaretin sadece 110 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Hisarcıkloğlu, “Bu miktar yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam katılımının olması gerekiyor. Daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!
Gündem

Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!

Türkiye'de 104 amiralin darbe bildirisi yayınladığı saatlerde Ürdün'de yaşanan Meliki Abdullah’ın engellemeyi başardığı darbe girişiminin ar..
Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı
Dünya

S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı

Ukrayna ile sınır hattında kriz yaşayan Rusya, S-400 ve S-300'lerin test edildiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay