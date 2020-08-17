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Ekonomi

Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:40:42 -
Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz."
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