Pek çok kişi dikkat etmiyor! Felçle sonuçlanabilir

Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kılıçarslan sezonun başlamasıyla birlikte tatile giden, deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalışan vatandaşları uyardı. Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, “Sığ suların derin olmayışı birçok kişi için güvenli bir dalış ortamı gibi görünebilir ancak aslında sığ sularda dalmanın ciddi riskleri bulunmaktadır. Özellikle yetersiz bilgi ve deneyime sahip olanlar için sığ sularda dalış yapmak, ölüm ve felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeler içerebilir” dedi.

Sığ suya dalma konusunun tehlikeli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, “Sığ sular genellikle kayalık ve sivri objelerle dolu olabilir. Bilinçsizce yapılan bir dalış sırasında su altındaki bir kayaya ya da objeye çarpma durumu ciddi yaralanmalara veya felce sebep olabilir. Derin suların aksine sığ sularda yüzeydeki suyun kalitesi ve şeffaflığı da dalış güvenliğini etkileyebilir. Bulanık veya kirli suda dalış yapmak, su altındaki tehlikeleri görmeyi zorlaştırabilir veya kazalara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Sığ sularda yapılan dalışlarda basınç değişimine bağlı olarak oluşabilecek sağlık sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiği, gerekli eğitimlerin alınması, doğru ekipmanların kullanılması ve güvenli dalış prensiplerine dikkat etmenin hayati önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle hızlı bir şekilde yükselme yapılması durumunda, vücuttaki azot gazı miktari aniden artabilir ve dekompresyon hastalığına yol açabilir. Bu durum, felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir ve hatta ölümcül olabilir”