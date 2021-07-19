Peh! Trakya'ya seslenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya seslenecekmiş!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın." şeklindeki paylaşımı akıllara Kırklareli mitinginde Trakya'ya selenemediği konuşmasını getirdi.

Kılıçdaroğlu: Beni Erdoğan'la karıştırmayın

AK Parti'ye karşı partisine üst üste seçim kaybettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyaya rest çektiğini zannederek 'Beni Erdoğan'la karıştırmayın' şeklinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" ifadelerini kullandı.

Trakya ile imtihanı

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sosyal medyada dalga konusu olurken akıllara 2019’da yerel seçim çalışmaları sırasında Trakya’ya seslenemediği videosunu getirdi.

Kılıçdaroğlu, Kırklareli'de gerçekleştirdiği mitingde,Trakya’nın en güzel illerinden biri olduğunu söylerken zorluk yaşamış daha Trakya’ya seslenmeyi bile becerememişti.

CHP Lideri o dönem de dalga konusu olan ifadelerinde, "Trakya’nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya’da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri" demişti.