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Aktüel

Pegasus Hava Yolları, WhatsApp Destek hattı kurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:13:04 -
Pegasus Hava Yolları, WhatsApp Destek hattı kurdu

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, yolcuların seyahatleriyle ilgili tüm sorularına daha hızlı ve kolay yanıtlar alabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre +90 850 399 17 01 numarasıyla hizmet verecek destek hattı 7/24 ulaşılabilir olacak. Sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.

Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.


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