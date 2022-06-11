Pegasus Hava Yolları 3 yeni hatta daha uçacak
Pegasus Hava Yolları, yurt içinde ve yurt dışında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
Şirket, 22 Haziran itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Nur Sultan’a, 3 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Rize ve Artvin Havalimanı’na, 4 Ağustos itibarıyla ise Ankara’dan Bükreş’e uçmaya başlayacak. Yeni İstanbul Sabiha Gökçen-Nur Sultan hattının biletleri 139.99 dolardan, İstanbul Sabiha Gökçen-Rize ve Artvin Havalimanı hattının biletleri 759.99 TL’den, Ankara-Bükreş hattının biletleri ise 54.99 dolardan satışa sunuldu. Pegasus, yolcularını 36’sı yurt içinde, 89’u yurt dışında olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştırıyor.