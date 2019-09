Pegasus Golf Challenge Turnuvası Kemer Country Club’ta 11. kez gerçekleştirildi

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın 11’incisi gerçekleştirildi. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı turnuvaya, golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı. Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men’s Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men’s Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’nın elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan aldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları bu sene de ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas’tan aldı.

“2023 hedefimiz net 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir elde etmek”

Golf turnuvasın güzel geçtiğinden bahseden Pegasus Hava Yollarının CEO’su Mehmet Tevfik Nane, “Bizim Türkiye’deki ana amaçlarımızdan bir tanesi turizmi çeşitlendirmek. 2023 hedefimiz net 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir elde etmek. Bunu genişletmek için spor ana alanlardan bir tanesi. Golfe yaptığımız yatırımla bu sene ciddi bir fayda gördük. İsveç ve Danimarka’dan Antalya’ya golf amaçlı misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu bütün yazı taşıdı artı son baharda da bu devam edecek. Türkiye’deki sporun genişlemesi ve turizme artı hizmet vermesi için çok önemli gelişim. Şunu da unutmamak lazım normal de bizim turist başı beklentimiz bin dolar ama golf turizmine gelenler bunun üç katı yani 3 bin dolardan aşağı para harcamıyorlar. Sadece o golf aletlerinin taşınması bile ülkemize ek bir gelir demek oluyor. O yüzden bir taşla bir kaç kuş vurmaya çalıştık. Hem ülkemizde gelişmesine teşvik ve destek olmak, hem de turizmin gelişmesinde yeni bir kanala yatırım yapmak ve bu kanalı turizm olarak artı geri dönüşünü sağlamakta ana amacımız” dedi.

Son olarak turnuvaya kaç kişinin katıldığından da bahseden Nane,“Turnuvada 100 tane sporcu yarıştı. Turnuva kapsamında bunlar dörderli ekip halinde yarıştılar. Kendi derecelendirmelerine göre eşit olan ekipler bir araya geldi ve nihayeti ile birlikte toplam skorlar açıklandı ve ödül törenimiz gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.