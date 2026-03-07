Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi

Avukat Yaşar Baş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Baş, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve CHP kıyaslamasında gladyo solcularının maskesini indirdi.

Yaşar Baş dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Sıfır yolsuzluk diye bir şey yoktur, ancak yolsuzluk karşısında tavizsiz bir duruş vardır“ diyerek partisinde yolsuzluğa karışanları ihraç ederken…..

Siz gladyo solcuları neden yolsuzluk sanıklarına adaylık garantisi veriyorsunuz ve hırsızları değil de hırsızlığa itiraz edenleri ihraç ediyorsunuz mesela….

Cevabını bulamadığı soruyla karşılaştığında slogan atmak gladyo solculuğu alışkanlığıdır.

Sloganları bırak… Hadi benden de ders alma… Sen anlat…

Senin neren İspanyol Solcu Pedro Sanchez’e benziyor mesela…

Pedro Sanchez’i de geçtim… Senin neren Türkiye solculuğunun ilk liderleri Mustafa Suphi’ye, Dr.Nazım Resmor’a benziyor örneğin.. @drmadiguzel