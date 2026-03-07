  • İSTANBUL
Gündem Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi
Gündem

Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve CHP kıyaslamasında gladyo solcularının maskesini indirdi.

Avukat Yaşar Baş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Baş, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve CHP kıyaslamasında gladyo solcularının maskesini indirdi.

Yaşar Baş dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Sıfır yolsuzluk diye bir şey yoktur, ancak yolsuzluk karşısında tavizsiz bir duruş vardır“ diyerek partisinde yolsuzluğa karışanları ihraç ederken…..

Siz gladyo solcuları neden yolsuzluk sanıklarına adaylık garantisi veriyorsunuz ve hırsızları değil de hırsızlığa itiraz edenleri ihraç ediyorsunuz mesela….

Cevabını bulamadığı soruyla karşılaştığında slogan atmak gladyo solculuğu alışkanlığıdır.

Sloganları bırak… Hadi benden de ders alma… Sen anlat…

Senin neren İspanyol Solcu Pedro Sanchez’e benziyor mesela…

Pedro Sanchez’i de geçtim… Senin neren Türkiye solculuğunun ilk liderleri Mustafa Suphi’ye, Dr.Nazım Resmor’a benziyor örneğin.. @drmadiguzel

1
Yorumlar

Dede Korkut

Türkiye olarak Uzay ve Havacılık teknolojileri ile nükleer enerji alanındaki çalışmalarımızı bir milyon kat arttırmak zorundayız.

ata

hah... komik olmuş... eczacı suphiyi falan ne bilir... deniz gezmiş sakızından başka...
