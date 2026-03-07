Bir çuval unla başladılar... 9 kadının kurduğu kooperatif dünyaya açıldı

Kooperatifin geçmişten bugüne faaliyetlerine de değinen Deniz, "Bizim hikayemiz bir çuval unla başladı. Şu anda tonlarca ürün kaldırabiliyoruz. e-Ticaretle Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderdik. Bunun yanı sıra da Azerbaycan ve Almanya'ya da makarnamızı gönderdik. Bu da bize büyük öz güven kazandırdı." dedi. Şu anda 26 kadının kooperatif bünyesinde üretime katkıda bulunduğunu anlatan Deniz, çiftçiler ve evinde üretim yapan kadınların da bu kişilerin arasında yer aldığını söyledi. Erişte, makarna, salça, baharat ve sirkenin yanında tel kırmadan çantalar ile örtüler imal ettiklerini belirten Deniz, "Gazete kağıdından sepetler, aksesuarlar da yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri e-ticaret sitelerinden satıyoruz. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünümüz yaprak dolmamızı Ankara'da sıcak satış şeklinde baklavamızla birlikte pazarlıyoruz." diye konuştu.